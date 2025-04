SWI Group kündigt strategischen Beirat an

Max-Hervé George, Vorsitzender und Co-CEO der SWI Group, und Jaume Sabater, Co-CEO der SWI Group, haben ein beeindruckendes Team zusammengestellt, das strategische Beratung und Anleitung zur Geschäfts- und Entwicklungsstrategie der Gruppe und insbesondere zu ihrem Wunsch, sich aktiv an Möglichkeiten im Bereich Sport und Unterhaltung zu beteiligen, bieten wird.

Arnaud de Puyfontaine, der Vorsitzende von Vivendi, wird als nicht-geschäftsführender Vorsitzender des strategischen Beirats von SWI fungieren

Charles Leclerc, der Formel-1-Rennfahrer und Andrés Iniesta, der ehemalige Fußballspieler von Barcelona und Weltcup-Sieger für Spanien, wurden zu Mitgliedern des Strategischen Beirats ernannt, um bei der Entwicklung des Geschäfts von SWI im Bereich Sport und Unterhaltung beratend zur Seite zu stehen.

Frédéric Vasseur, Olivier Jollin und Simon Benhamou werden sich auf die Strategie und die Geschäftsentwicklung der Gruppe konzentrieren

Arnaud de Puyfontaine ist eine anerkannte Führungspersönlichkeit im Bereich der globalen Medien mit einer beeindruckenden Karriere, die leitende Positionen bei Vivendi, Emap, Schibsted, Lagardère, TIM, Havas, Canal+ und Prisma Media umfasst. Er wird die SWI Group mit einem strategischen Ansatz unterstützen und beraten, der die Stärken der SWI als alternativer Vermögensverwalter ergänzt.

Frédéric Vasseur, Olivier Jollin und Simon Benhamou haben alle eine erfolgreiche Laufbahn in den Bereichen Strategie, Finanzen und Immobilien hinter sich. Die SWI wird von ihren Erkenntnissen und ihrer Fähigkeit profitieren, neue Perspektiven in die Gruppe einzubringen und Ratschläge zu künftigen Herausforderungen und deren Lösungen zu geben.

Charles Leclerc und Andrés Iniesta werden die SWI Group bei der Entwicklung ihres Sport- und Unterhaltungsgeschäfts beraten. Motorsport und andere wichtige Sportdisziplinen liegen den Gründern von Stoneweg und Icona Capital am Herzen, und gemeinsam werden sie ihr Engagement ausbauen, um nicht nur den Sport, sondern auch die Möglichkeiten in Kultur und Kunst in den Mittelpunkt zu stellen.