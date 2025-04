The Trade Desk Registered (A) - Aktie im Rampenlicht - 03.04.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -57,55 % hinnehmen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -4,91 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

New York, New York--(Newsfile Corp. - April 2, 2025) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of Class A common stock of The Trade Desk, Inc. (NASDAQ: TTD) between May 9, 2024 and February 12, 2025, both dates …