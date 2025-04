Nouvelle distinction en tant que TOP voyagiste / Renouvellement de la certification à temps pour le 15e anniversaire de l'entreprise (FOTO)

Strasbourg, France (ots) - First Voyages France SAS et RSD Reise Service

Deutschland GmbH appartiennent tous deux à l'un des plus grands organisateurs de

voyages culturels en Europe, le groupe RSD. RSD Reise Service Deutschland a de

nouveau été récompensé en tant que " TOP voyagiste " lors de l'ITB de cette

année. Ainsi, l'organisateur souligne, à l'occasion de son 15e anniversaire, sa

performance touristique et économique continuellement supérieure à la moyenne,

qui a été vérifiée dans deux procédures indépendantes et finalement couronnée de

succès par le certificat " TOP voyagiste ".



La composante touristique, comme par exemple le rapport qualité-prix ou la

prestation de conseil de RSD, a été évaluée par les experts de tourVERS GmbH.

TourVERS est l'un des principaux fournisseurs de l'assurance de dépôt client

exigée par la loi et peut donc s'appuyer sur une vue d'ensemble complète du

marché des voyagistes et connaît ses particularités. L'examen de la composante

économique a été effectué par les spécialistes du cabinet d'audit renommé RINKE

TREUHAND. Pour cela, le directeur général de RSD, Horst Zsifkovits, a mis à

disposition des documents de clôture annuels complets, qui ont été analysés et

évalués par RINKE TREUHAND en termes de solvabilité à l'aide de critères

spécialement adaptés au secteur du voyage.



" RSD a réussi pour la deuxième fois consécutive à convaincre dans les deux

parties de l'examen et à obtenir le certificat de "TOP voyagiste". Nous

félicitons M. Zsifkovits et toute son équipe pour cette performance

exceptionnelle et en aucun cas évidente ", se réjouit Michael Wäldle, directeur

général de tourVERS.



" Le fait d'être à nouveau récompensé en tant que meilleur voyagiste nous rend

particulièrement fiers. Merci pour cet immense honneur ! ", commente Horst

Zsifkovits, directeur général de RSD.



Le certificat est décerné exclusivement aux organisateurs ayant une performance

touristique et économique supérieure à la moyenne. Tout voyagiste, qu'il soit

client ou non de tourVERS GmbH, peut se faire certifier. En plus d'un diplôme et

du logo du certificat, les meilleurs voyagistes reçoivent toujours un rapport

complet.



