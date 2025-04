RSD Reise Service Deutschland wieder als TOP-Reiseveranstalter ausgezeichnet / Erneute Zertifizierung pünktlich zum 15-jährigen Firmenjubiläum (FOTO)

München (ots) - RSD Reise Service Deutschland wurde im Rahmen der diesjährigen

ITB erneut zum "TOP-Reiseveranstalter" ausgezeichnet. Damit unterstreicht der

Veranstalter passend zum 15-jährigen Firmenjubiläum seine kontinuierlich

überdurchschnittliche touristische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die

in zwei unabhängigen Verfahren geprüft und schlussendlich erfolgreichmit dem

Zertifikat "TOP-Reiseveranstalter"besiegelt wurde.



Die touristische Komponente wie beispielsweisedas Preis-Leistungsverhältnis oder

die Beratungsleistung von RSD beurteilten die Experten der tourVERS GmbH.

TourVERS ist einer der führenden Anbieter der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen

Kundengeldabsicherung und kann daher auf einen umfassenden Überblick über den

Reiseveranstaltermarkt zurückgreifen und kennt dessen Besonderheiten. Die

Prüfung der wirtschaftlichen Komponente wurde durch die Spezialisten der

renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RINKE TREUHAND vorgenommen. Hierfür

stellte RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits umfangreiche

Jahresabschlussunterlagen zur Verfügung, die von RINKE TREUHAND hinsichtlich der

Bonität mittels speziell auf die Reisebranche zugeschnittener Kriterien

analysiert und bewertet wurden.



"RSD ist es nun zum zweiten Mal in Folge gelungen, in beiden Prüfteilen zu

überzeugen und das Zertifikat "TOP-Reiseveranstalter" zu erhalten. Wir

gratulieren Herrn Zsifkovits und seinem gesamten Team für diese herausragende

und keinesfalls selbstverständliche Leistung", freut sich

tourVERS-Geschäftsführer Michael Wäldle.



"Die erneute Auszeichnung als TOP-Reiseveranstalter macht uns besonders stolz.

Danke für diese große Ehre!", kommentiert RSD-Geschäftsführer Horst Zsifkovits.



Das Zertifikat wird ausschließlich an Veranstalter mit überdurchschnittlicher

touristischer und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verliehen. Zertifizieren

lassen kann sich jeder Reiseveranstalter, unabhängig davon, ob er Kunde der

tourVERS GmbH ist. Neben einer Urkunde und dem Zertifikatslogo erhalten die

TOP-Reiseveranstalter stets einen umfassenden Bericht.



