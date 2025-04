Nieuwe onderscheiding als TOP-Reisorganisator / Hernieuwde certificering op tijd voor het 15-jarig bedrijfsjubileum (FOTO)

München, Duitsland (ots) - RSD Reise Service Deutschland werd tijdens de ITB van

dit jaar opnieuw uitgeroepen tot "TOP-Reisorganisator". Daarmee onderstreept de

organisator, passend bij het 15-jarig bedrijfsjubileum, zijn continu boven

gemiddelde toeristische en economische prestaties, die in twee onafhankelijke

processen werden beoordeeld en uiteindelijk succesvol werden bekroond met het

certificaat "TOP-Reisorganisator".



De toeristische component, zoals bijvoorbeeld de prijs-kwaliteitverhouding of de

adviesprestatie van RSD, werd beoordeeld door de experts van tourVERS GmbH.

TourVERS is een van de toonaangevende aanbieders van de door de wetgever

voorgeschreven klantenfondsverzekering en kan daarom terugvallen op een

uitgebreid overzicht van de reisorganisatorenmarkt en kent de bijzonderheden

ervan. De beoordeling van de economische component werd uitgevoerd door de

specialisten van het gerenommeerde accountantskantoor RINKE TREUHAND. Hiervoor

stelde RSD directeur Horst Zsifkovits uitgebreide jaarrekeningdocumenten ter

beschikking, die door RINKE TREUHAND werden geanalyseerd en beoordeeld op

kredietwaardigheid aan de hand van speciaal op de reisbranche toegesneden

criteria.



"Het is RSD nu voor de tweede keer op rij gelukt om in beide testonderdelen te

overtuigen en het certificaat "TOP-Reisorganisator" te behalen. Wij feliciteren

de heer Zsifkovits en zijn hele team met deze uitstekende en zeker niet

vanzelfsprekende prestatie", verheugt tourVERS-directeur Michael Wäldle zich.



"De hernieuwde onderscheiding als TOP-Reisorganisator maakt ons bijzonder trots.

Dank u voor deze grote eer!", commenteert RSD directeur Horst Zsifkovits.



Het certificaat wordt uitsluitend toegekend aan organisatoren met

bovengemiddelde toeristische en economische prestaties. Elke reisorganisator kan

zich laten certificeren, ongeacht of hij klant is van tourVERS GmbH. Naast een

oorkonde en het certificaatlogo ontvangen de TOP-Reisorganisatoren altijd een

uitgebreid rapport.



