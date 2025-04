Wie Daniel Fendt das Geschäftsmodell von Coaches und Beratern auf eine stabile Grundlage stellt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Große Leidenschaft, aber wenig Geld - viele Coachesund Berater können ein Lied davon singen. Um dieses Problem nachhaltig zu lösen,hat Daniel Fendt eine Business Akademie gegründet, die ihnen dabei hilft, einestrukturierte und systematische Kundengewinnung aufzubauen. Was die Programmeder Daniel Fendt Business Akademie zu bieten haben und warum nebenunternehmerischem Wissen auch die persönliche Entwicklung der Teilnehmer imMittelpunkt steht, erfahren Sie hier.Wenn es um ihr Fachgebiet geht, macht Coaches und Beratern niemand etwas vor. Inder eigenen geschäftlichen Entwicklung sieht es allerdings häufig nicht so gutaus. Die meisten von ihnen arbeiten hart für ihre Kunden. Trotzdem reicht es oftnicht für ein stabiles Einkommen. "Viele Coaches und Berater verstehen nicht,warum ihr Geschäftsmodell alles andere als optimal läuft", sagt Daniel Fendt,Business-Mentor und Gründer der Daniel Fendt Business Akademie. "Ihre Umsätzeschwanken, weil sie keine klare Strategie zur Kundengewinnung haben. Vieleverlassen sich auch weiterhin einfach auf Mund-zu-Mund-Propaganda, was schonaufgrund der zunehmenden Konkurrenzsituation kein tragfähiges Konzept ist. Werdann noch zu Stunden- oder Tagessätzen verkauft, spürt einen permanentenVerkaufsdruck und ist geneigt, seine Preise weiter zu senken. Sich unter Wert zuverkaufen, kann keine gute Lösung sein.""Wer sich als Coach dauerhaft behaupten möchte, muss begreifen, dass er dieRegeln des Marktes nicht außer Kraft setzen kann. Genau deshalb wird es für ihnleichter, wenn er sie richtig beherrscht", fügt Daniel Fendt hinzu. "Ein Coachsollte eigentlich kein Problem damit haben, bei einer Frage, mit der er sichnicht auskennt, Hilfe anzunehmen." Mit der Daniel Fendt Business Akademie bietetder Unternehmensberater eine solche Hilfe an. Der Schwerpunkt der Kurse liegtauf Strategien zur systematischen Kundengewinnung, doch es werden auch Themenwie Teamaufbau und Mitarbeiterführung behandelt, während es gleichzeitig um dieArbeit am Mindset geht. Das Ziel der Ausbildung besteht darin, die Teilnehmer indie Lage zu versetzen, ein stabiles Geschäftsmodell aufzubauen und dabeipersönlich zu wachsen. Die Fähigkeiten, die Daniel Fendt vermittelt, hat erwährend seiner langjährigen Karriere als Berater im Firmenkundengeschäfterworben, wobei er auch für mehrere DAX-Konzerne tätig war. Seine BusinessAkademie wurde 2019 gegründet. Bis heute haben sie mehr als 450 Teilnehmerdurchlaufen, um durch die Ausbildung ein solides Umsatzwachstum zu erreichen.Geschäftliches und persönliches Wachstum: Was die Daniel Fendt Business Akademieden Teilnehmern zu bieten hat