Trotz einer anhaltend schwierigen Marktsituation konnte das Wachstum beibehalten werden (FOTO)

Turin (ots) - Der Vorstand der Lavazza Group hat den Entwurf des konsolidierten

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 genehmigt. Der CEO gab am 3. April die

wichtigsten Finanzkennzahlen bekannt und stellte Tablì vor - eine Revolution in

der Welt des Kaffees.



- Erlöse : 3,35 Mrd. EUR (+9,1 % gegenüber 2023)

- EBITDA : 312 Mio. EUR (+18,6 % gegenüber 2023)

- Nettogewinn : 82 Mio. EUR (+20,6 % gegenüber 2023)





"Die Kaffeeindustrie steht vor immer komplexeren Herausforderungen in einemäußerst unbeständigen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld, in dem dieRohstoffkosten ständig steigen. Qualität ist für uns von entscheidenderBedeutung und bleibt die Grundlage unseres Vertrauensverhältnisses zu denVerbrauchern. Dies bedeutet, dass wir weiterhin mit sehr hohen Kosten rechnenmüssen. In dieser Situation hat die Lavazza Group Stärke und Flexibilitätbewiesen und im Jahr 2024 solide Ergebnisse erzielt. Diese Herausforderungenverlangten mehr denn je eine ständige Anpassungsfähigkeit und einKostenmanagement auf allen Ebenen, sowohl bei den Betriebsmitteln als auch beimKapitalbedarf, um die Rentabilität des Unternehmens auf einem gesunden Niveau zuhalten. Dies hat es uns ermöglicht, unsere Mitarbeitenden zu halten, zu fördernund unsere Möglichkeiten zu investieren aufrechtzuerhalten - eine entscheidendeVoraussetzung, um auf dem globalen Kaffeemarkt wettbewerbsfähig zu bleiben", soAntonio Baravalle, CEO der Lavazza Group. " Das Jahr 2025 begann mit einer nachwie vor sehr komplexen Ausgangslage: ein immer komplizierter werdendesgeopolitisches Umfeld, sowie ein weiterer Rekordanstieg bei den Rohstoffpreisen,der durch die aktuelle Thematik der Zölle in den USA zusätzlich verstärkt wurde. Trotz dieser Schwierigkeiten haben wir an unseren Investitionen in Forschungund Entwicklung festgehalten und sind im Jahr unseres 130. Jubiläums bereit, mitdem innovativen System Tablì durchzustarten. Mit Tablì eröffnen wir eine neueProduktkategorie - ein 'Tab' aus 100 % Kaffee - in einer strategischen Kategoriewie Single-Serve."Die Lavazza Group hat heute Tablì vorgestellt, ein innovatives Kaffee-System,das ein neues Genuss-Erlebnis verspricht . Ein wichtiger Durchbruch nicht nurfür die Unternehmensgruppe, sondern für den gesamten Kaffeemarkt: Das SystemTablì - bestehend aus einem Tab aus 100 % Kaffee und einer speziell entwickeltenMaschine mit einem hochmodernen Brühsystem - eröffnet dank einer bisher auf demMarkt nicht vorhandenen technischen Lösung eine neue Produktkategorie in derWelt des Kaffees.Tablì ist der erste 100 %ige Kaffee-Tab , den Lavazza nach der Übernahme desitalienischen Start-up-Unternehmens Caffemotive und dessen Tab-Idee im Jahr 2020