Net Group expandiert nach Deutschland und übernimmt Hamburger Cybersecurity-Spezialisten Cloud Ahoi

Tallinn / Hamburg (ots) - Die estnische Net Group, eines der führenden

Unternehmen für digitale Geschäfts- und Softwarelösungen in Nord- und

Mitteleuropa, setzt ihren Wachstumskurs fort und steigt in den deutschen Markt

ein. Im Rahmen der Expansion übernimmt Net Group die Hamburger Cloud Ahoi GmbH -

ein auf Cybersicherheit spezialisiertes Technologieunternehmen mit Kunden aus

dem öffentlichen und privaten Sektor.



"Diese Übernahme ist ein strategisch wichtiger Schritt: Wir erweitern nicht nur

unser Portfolio im Bereich Cybersecurity, sondern betreten mit Deutschland auch

unseren wichtigsten Exportmarkt", sagt Priit Kongo, CEO der Net Group. "Unser

Ziel ist es, estnisches Know-how und digitale Innovationskraft nach Deutschland

zu bringen - von modernen Sicherheitslösungen bis hin zu KI-gestützten

E-Government-Systemen."





Cloud Ahoi wurde 2021 gegründet und ist eng mit dem Softwareentwicklungsteam vonVolkswagen gewachsen, das bis heute zu den strategischen Partnern zählt. Künftigwird Cloud Ahoi unter dem Dach der Net Group agieren, die ihre Expertise inCybersecurity, Softwareentwicklung und digitaler Verwaltungsmodernisierungeinbringt - unter anderem durch innovative Lösungen wie mobilbasierteBürgerdienste oder den estnischen Chatbot "Bürokratt".Die bisherigen Eigentümer von Cloud Ahoi behalten 30 Prozent derUnternehmensanteile und werden das Unternehmen weiterhin operativ führen."Durch den Zusammenschluss mit Net Group eröffnen sich für unser Team ganz neuePerspektiven - technologisch, personell und auch international", sagt MatthiasVoss, CEO von Cloud Ahoi. "Vor allem unsere Kunden werden davon profitieren."Net Group ist bereits in Finnland, Schweden, Luxemburg, Großbritannien undLettland aktiv - mit der Expansion nach Deutschland stärkt das Unternehmen seinePosition als internationaler Digitalisierungspartner für Wirtschaft undVerwaltung.Über Net GroupNet Group ist ein estnisches Software- und Beratungshaus mit über 25 JahrenErfahrung in der digitalen Transformation. Das Unternehmen beschäftigt mehr als120 Spezialist:innen und entwickelt individuelle Lösungen für Unternehmen,Start-ups und öffentliche Einrichtungen in der gesamten EMEA-Region. Der Fokusliegt auf digitaler Geschäftsmodellinnovation, KI-gestützten Anwendungen,skalierbarer Softwareentwicklung sowie e-Government-Systemen. Besonders starkist Net Group in den Bereichen digitale Verwaltung und Digital Health - mitspezialisierten Teams, die zukunftsweisende Technologien einsetzen. Net Groupsteht für Projekte mit langfristiger Wirkung: Lösungen, die verändern, wieMenschen arbeiten, lernen und leben.Über Cloud AhoiDie Cloud Ahoi GmbH mit Sitz in Rostock ist spezialisiert aufInformationssicherheitsmanagement und unterstützt kleine und mittelständischeUnternehmen sowie öffentliche Einrichtungen dabei, ihre IT-Sicherheitsstandardszu optimieren und Compliance-Anforderungen wie NIS2 und ISO 27001 zu erfüllen.Das Leistungsspektrum umfasst die Einrichtung vonInformationssicherheits-Managementsystemen (ISMS), Beratung zur Zertifizierungnach ISO 27001 und TISAX sowie Schulungen zur Sensibilisierung fürInformationssicherheit. Mit maßgeschneiderten Lösungen hilft Cloud AhoiUnternehmen, ihre Sicherheitsprozesse zu verbessern und sich erfolgreich nachinternational anerkannten Normen zertifizieren zu lassen.Pressekontakt:Pressekontakt: Melanie Hansen | melanie.hansen@tonka-pr.com | +49 (0)30 4036 68143Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179216/6005483OTS: Net Group