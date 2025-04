KI, Nachhaltigkeit und die Zukunft des Vertriebs als zentrale Punkte beim GTDC Summit EMEA

MADRID, SPANIEN / ACCESS Newswire / 3. April 2025 / Der rasante Wandel in der Technologiebranche und die zunehmende Bedeutung des ICT-Vertriebs zählten zu den wichtigsten Gesprächsthemen bei der 14. Jahreskonferenz der Branche, dem GTDC Summit EMEA, der vom Global Technology Distribution Council ausgerichtet wurde. Die Referenten beleuchteten auf der diesjährigen Veranstaltung die aktuellen Veränderungen sowohl in der Branche als auch in der Wirtschaft als Ganzes, präsentierten neue Forschungsergebnisse über den Wert der Orchestrierung des Vertriebskanals und erörterten eine Reihe weiterer wichtiger Themen, die das IT-Ökosystem beeinflussen.

Im globalen Vertrieb ist man bestrebt, jene Werkzeuge, Programme und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verbessern, die Anbieter und ICT-Partner für den erfolgreichen Verkauf, die Implementierung und die Unterstützung von Innovationen benötigen. Bei diesen Aufgabenbereichen könnte es in den kommenden Jahren im Zuge der zunehmenden Komplexität von IT-Lösungen ein exponentielles Wachstum geben. „Welche andere Organisation könnte die Rolle der Orchestrierung des Vertriebskanals ausfüllen?“, fragte Frank Vitagliano, CEO des GTDC. „Offen gesagt, leisten Distributoren schon seit Jahren wertvolle Beiträge und tätigen Investitionen in diesen wichtigen Bereichen, um Ihnen in Zukunft noch mehr Möglichkeiten zu bieten... sie sind bestens gerüstet, um das gesamte IT-Ökosystem zu unterstützen.“

In seiner Eröffnungsrede stellte Vitagliano die von den Vertriebshändlern erbrachten Kernservices heraus, die in der Zukunft von entscheidender Bedeutung sein werden und nicht einfach nachgebildet werden können, unter anderem Logistik, Fakturierung und Kreditwesen. „Genauso kritisch für den Erfolg des Vertriebskanals sind Investitionen in Cloud-Märkte und -Plattformen, die Geschäftschancen für Lösungsanbieter und ihre Lieferpartner bieten. Die Transformation von Geschäftsmodellen und Portfolios trägt viel dazu bei, dass die Wertschöpfung durch die Distributoren steigt und in den nächsten Jahren an Dynamik gewinnen dürfte, wobei sich der Vertriebskanal sogar noch mehr auf deren gemeinsame Ressourcen und deren Einfallsreichtum stützen wird.“