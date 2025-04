Bayerischer Staatsminister Dr. Florian Herrmann bei Innovation-Walk im SKYGATE am MABP in Hallbergmoos bei München

München (ots) - Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und

Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, hat zur Eröffnung des neuen

Innovations- und Entwicklungszentrums des RFID-Spezialisten Tageos den Tech-,

Life Science- und Biotech-Hub SKYGATE der Rock Capital Group besucht. In dem

Komplex am Hallbergmooser Munich Airport Business Park (MABP) forschen bereits

namhafte Unternehmen wie Praimera Biotech, Plectonic Biotech, Vermicon oder

Samsung SDI Europa. Bei einem " Innovation-Walk" unternahm Herrmann eine

Forschungsreise in die Zukunft der Krebstherapie, der Diagnostik und der

RFID-Technik.



Das 40.000 Quadratmeter große Hallbergmooser SKYGATE-Campus hat sich in den

vergangenen Jahren und Monaten zu einem Eldorado für Spitzenunternehmen aus der

Tech-, Life Science- und Biotechbranche entwickelt.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 20,07€ 1,55 × 14,67 Zum Produkt Short 22,64€ 1,49 × 13,83 Zum Produkt