Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 1,5 Millionen Dollar an Nicht zur Verteilung an Nachrichtenagenturen in den Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten Toronto, Ontario, 3. April 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das …