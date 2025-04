ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss US-Zollpaket treibt Anleger in die Flucht Das angekündigte Zollpaket von US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag den Anlegern am deutschen Aktienmarkt gründlich die Laune verdorben. Gesucht waren - wie so oft in unsicheren Zeiten - vermeintlich sichere Anlage-Häfen wie Staatsanleihen …