BrandPilot AI veröffentlicht Aktionärsupdate, das unternehmerische Fortschritte und strategische Wachstumspläne für 2025 hervorhebt

Überzeichneter Privatplatzierungsverkauf, frühe Erfolge von AdAi-Audits und fortgesetzte Expansion in programmatische Werbung, CTV und Einzelhandelsmedien positionieren BrandPilot AI für ein starkes Wachstum

Toronto, Ontario--(3. April 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) ("BrandPilot" oder das "Unternehmen"), ein führender Innovator im Bereich der KI-gestützten Marketing- und Werbetechnologie, freut sich, das Auftreten eines Aktionärs-Update-Briefs bekannt zu geben, der wichtige Meilensteine, beschleunigende Fortschritte und eine gewagte Vision für die kommenden Monate umreißt.

In dem Update hebt BrandPilot AI die jüngsten Fortschritte in den Kapitalmärkten, der Kundenakquise, der Produktentwicklung und der Marketingsichtbarkeit hervor, einschließlich:

- Starke Investorennachfrage – Die Privatplatzierung des Unternehmens wurde von 1 Million auf 1,5 Millionen US-Dollar erhöht, wobei in der ersten Tranche 1,07 Millionen US-Dollar gesammelt wurden und die endgültige Tranche für diesen Monat erwartet wird.

- Frühe Erfolge mit AdAi – Nach der Einführung des kostenlosen Audits initiierte BrandPilot drei neue Unternehmensprüfungen, die Marken eine risikofreie Möglichkeit bieten, potenzielle Budgeterholungen mithilfe ihrer eigenen Kampagnendaten vorherzusagen.

- Unternehmensakzeptanz und Pipeline-Wachstum – Neue Kundenengagements erstrecken sich über mehrere Branchen, einschließlich einer Vereinbarung mit einem Softwareunternehmen im Wert von über 75 Millionen US-Dollar, und Testläufe wurden mit zwei weiteren Unternehmensorganisationen begonnen. Seit Januar wurden über 2,5 Millionen US-Dollar an qualifizierten Projekten hinzugefügt.

- Expansion in neue Kanäle – Das Unternehmen kündigte Pläne an, ein neues Auditprodukt zu entwickeln, das Betrug, Verschwendung und Missbrauch in programmatischen, CTV- und Einzelhandelsmedien angeht und auf den frühen Erfolgen im Bereich bezahlte Suche und soziale Medien aufbaut.

„Das Momentum wächst in allen Bereichen – von den gesammelten Mitteln bis hin zum Pipeline-Wachstum – und unser leistungsorientierter Ansatz findet offensichtlich Anklang bei Unternehmenskunden“, sagte Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI. „Wir sind zuversichtlich in unsere Fähigkeit, im Jahr 2025 und darüber hinaus zu skalieren und Wert zu schaffen.“