Börsenbeben: DAX & Dow Jones stürzen ab, Tech-Werte unter Druck!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit deutliche Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 21.732,25 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 3,04%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 2,24% auf 26.944,97 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Minus von 2,63% auf 14.936,24 Punkte eine negative Entwicklung. Besonders stark betroffen ist der TecDAX, der Technologiewerte abbildet, mit einem Rückgang von 3,98% auf 3.476,75 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine ähnliche Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steht bei 40.822,66 Punkten und verliert 3,28%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, fällt um 3,90% auf 5.447,65 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein düsteres Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere Technologiewerte stark unter Druck geraten sind. Die Anleger reagieren offenbar besorgt auf aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen und geopolitische Unsicherheiten, was zu einem breiten Ausverkauf an den Märkten führt.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 7,63%.E.ON folgt mit 4,47%, während Rheinmetall mit 3,86% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. Siemens hat um 8,18% nachgegeben, Infineon Technologies verzeichnet einen Rückgang von 8,45%, und adidas führt die Negativliste mit einem Minus von 11,06% an.Im MDAX stechen TAG Immobilien mit 7,37%, LEG Immobilien mit 6,02% und Deutsche Wohnen mit 5,85% hervor, was auf eine stabile Performance in diesem Segment hinweist.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine besorgniserregende Entwicklung. Wacker Chemie fällt um 9,09%, PUMA um 9,89%, und Jenoptik verzeichnet einen Rückgang von 10,72%.Im SDAX sind HYPOPORT mit 7,00%, Grand City Properties mit 4,69% und Alzchem Group mit 2,48% die Spitzenreiter, die positive Impulse setzen.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch alarmierend. Stabilus hat um 9,43% verloren, Nagarro um 10,73%, und SUESS MicroTec führt die Negativliste mit einem Minus von 11,35% an.Im TecDAX zeigen Nordex mit 2,62%, IONOS Group mit 2,09% und CANCOM SE mit 1,49% eine moderate positive Entwicklung.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls besorgniserregend, mit Jenoptik und Nagarro, die beide um 10,72% und 10,73% gefallen sind, sowie SUESS MicroTec mit einem Rückgang von 11,35%.Im Dow Jones sind die Topwerte Unitedhealth Group mit 3,47%, Coca-Cola mit 3,03% und Johnson & Johnson mit 2,90% zu verzeichnen, was auf eine stabile Marktposition hinweist.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen jedoch deutliche Verluste. Boeing hat um 8,38% nachgegeben, Apple um 8,49%, und Nike (B) verzeichnet einen Rückgang von 10,90%.Im S&P 500 stechen Lamb Weston Holdings mit 7,09%, Molina Healthcare mit 6,27% und American Water Works mit 4,40% hervor, was auf eine positive Marktstimmung hinweist.Die Flopwerte im S&P 500 sind jedoch alarmierend, mit Zebra Technologies (A), das um 14,80% gefallen ist, Dell Technologies Registered (C) mit einem Minus von 14,92% und Deckers Outdoor, das um 15,38% nachgegeben hat.