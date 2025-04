Erste Work-Acceleration-Plattform für Unternehmen - Lucid Software stärkt visuelle Zusammenarbeit (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Beschleuniger für Agile, Cloud und Prozesse: Neue skalierbare Tools zur

effizienteren Arbeit

- Lucid Software erreicht 100 Millionen Nutzer:innen und überschreitet 300

Millionen US-Dollar ARR



Lucid Software, führender Anbieter von Lösungen für visuelle Zusammenarbeit und

Prozessoptimierung, gibt heute die Weiterentwicklung seiner Plattform zu einer

Work-Acceleration-Plattform bekannt. Diese neue strategische Ausrichtung basiert

auf leistungsstarken Funktionen für die visuelle Zusammenarbeit und bietet

Unternehmen gezielte Lösungen für effizientere Arbeitsprozesse, Verbesserung der

Abstimmung und Unterstützung der digitalen Transformation.





"Lucid wächst weiterhin rasant - mit über 100 Millionen Nutzer:innen weltweit,einem Jahresumsatz von über 300 Millionen US-Dollar und nachhaltigerProfitabilität. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und definieren neu, wieTeams die Zukunft gestalten und ihre Ideen sichtbar machen", sagt Dave Grow, CEOvon Lucid Software. "Unsere neuen Lösungen gehen über Diagramme und Whiteboardshinaus und helfen Unternehmen, ihre Prozesse zu beschleunigen, die Umsetzung zuverbessern und Transformation im Unternehmen effizienter zu gestalten."Drei neue Beschleuniger für UnternehmensprozesseAufbauend auf der bewährten Visual Collaboration Suite erweitert Lucid seinePlattform mit drei neuen Beschleunigern, die speziell auf die wichtigstenGeschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Sie konzentrieren sich auf dreizentrale Bereiche:- Agile Transformation: Unternehmen können agile Methoden skalieren - mitstandardisierten Vorlagen (Blueprints), Echtzeit-Analysen undSzenario-Planungstools.- Cloud-Optimierung: Cloud-Migration und -Management werden durch nahtloseDatenintegration, gemeinsame Modelle und automatisierte Updates vereinfacht- Prozessverbesserung: Unternehmen erhalten eine Single Source of Truth fürGeschäftsprozesse mit klar dokumentierten Workflows, automatisierten Freigabenund wiederverwendbaren Prozessbausteinen.Dieser Ansatz hilft Unternehmen nicht nur, Struktur und Klarheit in ihrenProzessen zu schaffen, sondern auch, sie effizient umzusetzen. Dieleistungsstarken Tools der Lucid Visual Collaboration Suite bleiben dabei dasHerzstück - sie ermöglichen es Teams, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Ideenzu visualisieren, während die neuen Funktionen gezielt auf strategische Planungund Umsetzung abzielen.Lucid übernimmt airfocus für smarteres ProduktmanagementIm Rahmen dieser Weiterentwicklung hat Lucid die Akquisition von airfocus