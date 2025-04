Auranias Direktoren erhalten Aktienoptionen anstelle von Honoraren; Einreichung von Berichten über Konzessionsverlängerung in Ecuador

Toronto, Ontario, 31. März 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass seine Direktoren zugestimmt haben, ihre vierteljährlichen Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für jeden vierteljährlichen Zeitraum im Jahr 2025 zu erhalten. Am 31. März 2025 wurden jedem Direktor 16.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,36 $ anstelle seines Direktorenhonorars für das erste Quartal 2025 gewährt. Insgesamt wurden 64.000 Aktienoptionen gewährt. Alle diese Aktienoptionen sind ab dem Zeitpunkt der Gewährung für einen Zeitraum von drei Jahren ausübbar und werden sofort nach der Gewährung übertragen. Falls ein Direktor beabsichtigt, solche Aktienoptionen auszuüben, ist dieser Direktor allein für die Zahlung des gesamten Ausübungspreises verantwortlich.