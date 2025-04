Barrick Gold, Newmont & Co. - schlägt jetzt die Stunde der Goldminenaktien?

Jetzt könnte die Stunde der Goldminenaktien schlagen. Die einfach nur wahnsinnige Strafzollpolitik treibt den Goldpreis immer weiter in die Höhe. Für die Goldproduzenten ist das natürlich ein gutes Szenario. Allerdings konnten die Gold-Miner im vergangenen Jahr nicht wirklich vom steigenden Goldpreis profitieren. Das könnte sich jetzt ändern. Der NYSE Arca Gold Miners Index - enthält die nach Marktkapitalisierung größten Bergbaukonzerne, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Gold und Silber erwirtschaften - ist seit Jahresanfang besser unterwegs als der Goldpreis.

In der Vergangenheit ist es nicht oft zu einer solchen Konstellation gekommen. Steigende Produktionskosten und hohe Investitionen haben dafür gesorgt, dass die Goldminen-Aktien dem steigenden Goldpreis hinterher gehechelt sind. Dieses Jahr ist es aber anders. Daher ist es gut möglich, dass Goldminen-Aktien mitten im gestarteten Zollkrieg eine sichere Bank im Depot sind.

Dafür sprechen mehrere Gründe: Aufgrund der turbulenzen in der Vergangenheit durch die Corona-Pandemie, planen die Goldminenbetreiber eher konservativ. Zieht der Goldpreis weiter in die Höhe, dann dürfte es schon bald zu den ersten Prognoseerhöhungen kommen. Zudem sind die meisten Goldminenaktien noch recht günstig bewertet und ein Blick auf die langfristigen Charts zeigt, dass Goldaktien im ersten Halbjahr immer besser performen, als im zweiten Abschnitt des Jahres.

Übernahmewelle im Anmarsch?

Der hohe Goldpreis könnte auch noch eine Übernahmewelle in der Branche auslösen. Steigt der Goldpreis weiter, dann dürfte es für die großen Player der Branche günstiger sein, eine bereits produzierende Goldmine zu übernehmen, als eine ein Mine in die Produktion zu führen. Auch das Risiko ist deutlich geringer, da die Mine ja schon läuft.

Laut einer Analyse von Bloomberg Intelligence belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für den Bau einer neuen Mine auf etwa 3 400 Dollar pro Unze an Reserven. Im Vergleich dazu ist der Erwerb einer bereits produzierenden Mine derzeit deutlich kostengünstiger und ermöglicht zudem einen schnelleren Umsatz- und Cashflow-Zuwachs.

Der Kauf einer bestehenden Goldmine erzielt aktuell eine interne Rendite (IRR) von 15 Prozent, während der eigenständige Bau einer gleichwertigen Mine bei gleichem Goldpreis nur eine Rendite von 8 Prozent liefert. Zudem ist der Kapitalbedarf beim Bau einer neuen Mine deutlich höher und mit größeren Risiken verbunden. Die geschätzten durchschnittlichen Übernahmekosten pro Unze Gold (Reserve) liegen bei etwa 371 Dollar.

Die Jäger

Der Vergleichschart zeigt, dass Agnicio und Wheaton gerade auf der Welle des steigenden Goldpreises reiten, während Newmont und Barrick noch etwas hinterher hinken. So sehen es auch die Experten. Geht es nach den Analysten, dann bieten die beiden Nachzügler die besten Chancen in diesem Quartett, Zudem sind beide Aktien mit einem KGV von rund 12 deutlich günstiger bewertet als Agnicio und Wheaton.

Anleger, die auf den Trend aufspringen möchten sollten sich bei Barrick auf die Lauer legen und bei rund 19 US-Dollar zuschlagen. Newmont hat trotz des Zollwahnsinns von Donald Trump ein frisches Jahreshoch erreicht. Hier sollten Anleger an schwachen Tagen sofort zugreifen. Aber auch bei Agnicio und Wheathon dürften ihren positiven Trend fortsetzen, solange der Goldpreis weiter in die Höhe zieht.

Die Gejagten

Kommen wir zum Salz in der Suppe im Depot. Flattert ein Übernahmeangebot ins Haus, dann winken in vielen Fällen satte Aufschläge auf den Kurs. Daher schauen wir auch mal auf interessante Kandidaten für eine Übernahme. Ende Oktober hat bereits Anglogold Centamine für 1,9 Milliarden britische Pfund übernommen und es gibt noch weitere Produzenten, die auf der Einkaufsliste stehen könnten.

B2Gold

​B2Gold ist ein international tätiges Goldbergbauunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Gegründet im Jahr 2007 von Clive T. Johnson und ehemaligen Führungskräften der Bema Gold Corporation, hat sich B2Gold zu einem bedeutenden Akteur in der Goldminenindustrie entwickelt. Das Unternehmen betreibt derzeit drei Hauptgoldminen:​

Fekola-Mine in Mali: Diese Mine zählt zu den größten in Afrika und ist bekannt für ihre kosteneffiziente Produktion. Sie verfügt über ein Hybridkraftwerk, das Solarenergie und Schweröl kombiniert, um den Betrieb nachhaltiger zu gestalten. ​

Masbate-Mine auf den Philippinen: Diese Mine wurde 2012 durch die Übernahme von CGA Mining erworben und trägt erheblich zur Gesamtproduktion von B2Gold bei. ​

Otjikoto-Mine in Namibia: Diese Mine begann 2014 mit der Produktion und war das erste von B2Gold selbst entwickelte Bergbauprojekt. Sie wird teilweise durch eine eigene Solaranlage betrieben. ​

Neben diesen operativen Minen entwickelt B2Gold das Goose-Projekt in Kanada und besitzt mehrere Explorationsprojekte in Ländern wie Kolumbien und Finnland. ​

Mit einem Marktwert von fast 4 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von fast 3 Milliarden US-Dollar könnte der Gold-Miner es locker auf den Einkaufszettel eines Konkurrenten. Aber auch ohne Übernahmefantasie laden ein KGV von rund 7 bei einer geschätzten Dividenden-Rendite von 2,71 Prozent dazu ein, den aktuellen Rücksetzer im Kurs auszunutzen.

Torex Gold

​Torex Gold Resources Inc. ist ein kanadisches Goldbergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Ontario. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration, Entwicklung und den Betrieb von Goldprojekten und besitzt zu 100 % das 29.000 Hektar große Morelos-Goldgebiet im produktiven Guerrero-Goldgürtel, etwa 180 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt. ​

GlobalData

Die Hauptbetriebsstätte von Torex ist der El Limón Guajes (ELG) Minenkomplex, der seit 2016 in Betrieb ist. Dieser Komplex umfasst drei Tagebaugruben, eine Untertagemine und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 14.000 Tonnen pro Tag. ​

Torex Gold Resources Inc.

Ein weiteres bedeutendes Projekt ist das Media Luna Vorkommen, ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt, das etwa sieben Kilometer südlich des ELG-Komplexes liegt. Im März 2025 meldete Torex die erste Kupferkonzentratproduktion aus Media Luna. ​

Torex Gold Resources Inc.

Im Jahr 2024 produzierte Torex 452.523 Unzen Gold und verkaufte 455.932 Unzen zu einem durchschnittlichen realisierten Preis von 2.254 US-Dollar pro Unze. Die All-in-Sustaining-Kosten (AISC) lagen bei 1.156 US-Dollar pro Unze, was eine Marge von 1.098 US-Dollar pro Unze ergibt.

Bei Torx ist die Lage fast identisch mit B2Gold. Die Aktie ist ebenfalls ohne Übernahfantasie ein sehr interessanter Fall für das Depot. Sie ist unterm Strich nur etwas teurer bewertet. Das KGV fürs laufende Jahr wird auf 10 geschätzt und soll 2026 auf 7 fallen. Im Gegensatz zu B2Gold gibt es bei Torex allerdings keine Dividende. Trotzdem sollten Anleger sich die Zeit nehmen und sich mit dem Papier beschäftigen.

Endeavour Mining

Der letzte Wert für heute ist der größte und wohl bekannteste aus diesem Trio. Endeavour Mining ist ein führendes Goldbergbauunternehmen mit Sitz in London, Großbritannien, und gilt als der größte Goldproduzent in Westafrika. Das Unternehmen betreibt mehrere Minen in Burkina Faso, Côte d'Ivoire und Senegal und besitzt eine Reihe von Entwicklungsprojekten und Explorationslizenzen im produktiven Birimian Greenstone Belt. ​

Geschichte und Entwicklung

Ursprünglich 1988 als Endeavour Financial gegründet, verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt von der Bergbaufinanzierung hin zum Bergbaubetrieb. Im Laufe der Jahre erwarb Endeavour mehrere Unternehmen, darunter Etruscan Resources im Jahr 2010, Avnel Gold Mining Limited im Jahr 2017, Semafo im Jahr 2020 und Teranga Gold Corporation im Jahr 2021. Diese Akquisitionen stärkten die Position von Endeavour als bedeutender Akteur im Goldbergbau in Westafrika. ​

Betriebsstätten und Projekte:

Houndé und Mana Minen in Burkina Faso: Diese Minen tragen erheblich zur Gesamtproduktion des Unternehmens bei.​

Ity Mine und Lafigué Projekt in Côte d'Ivoire: Die Ity Mine ist bekannt für ihre kosteneffiziente Produktion, während das Lafigué Projekt vielversprechende Entwicklungsarbeiten verzeichnet.​

Sabodala-Massawa Mine in Senegal: Diese Mine ist eine der größten in der Region und spielt eine Schlüsselrolle in Endeavours Betriebsportfolio. ​

Zusätzlich zu diesen operativen Minen entwickelt Endeavour das Kalana Projekt in Mali und hält Explorationslizenzen in Guinea.​

Bewertung

Mit einem geschätzten KGV von etwa 12, der nächstes Jahr auf 7 fallen soll, gehört Endeavour Mining genauso auf die Schnäppchenliste möglicher Einkäufer von bereits etablierten Goldminen. Aber auch ohne eine Übernahme in Spe ist die Aktie mehr als einen Blick wert. Zum günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gesellt sich als Sahnehäubchen noch für das laufende Jahr eine erwartete Dividendenrendite von 3,86 Prozent, die im kommenden Jahr auf etwas mehr als 4 Prozent steigen soll. Verlockend, oder?

Mein Tipp: Gold sollte aktuell im Depot gespielt werden. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Im Depot der wO Börsenlounge haben wir Anfang des Jahres einen Goldzertifikat eingekauft, das mittlerweile über 50 Prozent vorne liegt. Ein guter Schutz gegen den Trump-Hammer, der heute die Märkte trifft.

In der kommenden Woche werden wir die Gold-Position des Depots noch durch die Aufnahme von Minenaktien erweiteren. Wie der heutige Tag zeigt, sind die Papiere zwar nicht immun gegen das Treiben von Donald Trump, aber sie setzen nicht so stark zurück, wie manch andere Aktien und sie dürften weiterhin davon profitieren, dass der große blonde amerikanische Mann mit den schwarzen Schuhen, den Goldpreis ja auch immer weiter in die Höhe treibt.

Daher gilt aktuell die Devise: "Es ist nicht alles Gold was glänzt, aber vieles davon". Daher sollten Goldspekulation im Depot einen Anteil von rund 20 Prozent ruhig ausmachen. Fahren Sie dafür den US-Anteil runter. Die Wall Street wird noch länger an den Flausen von Donald Trump zu knabbern haben.

Der Russell 2000 ist Donnerstag als erster wichtiger US-Index in einen Bärenmarkt übergegangen und es dürfte nicht der letzte Index sein, der dieses Kunststück wiederholt. Besonders, wenn sich herausstellt, dass die Pläne von US-Präsident Donald Trump nicht aufgehen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

