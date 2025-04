enercity erzielt solides Jahresergebnis und schafft Voraussetzung für ambitionierte Ausbauziele (FOTO)

Hannover (ots) -



- 7,35 Mrd. Euro Umsatz, 389 Mio. Euro EBIT: Ergebnis unter Ausnahmejahr 2023,

aber über vorangegangenen Jahren

- Aurélie Alemany: "Mit dem Geschäftsjahr 2024 bleibt der enercity-Konzern auf

seinem nachhaltigen Wachstumspfad"

- Strategische Investitionen und Zukäufe stärken Markposition in dynamischem

Umfeld

- Zubau an Windenergie wird 2025 weiter gesteigert - Investitionen auch in

Batteriespeicher



enercity blickt auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2024 zurück und

bestätigt damit den eingeschlagenen, nachhaltigen Wachstumskurs. Das

Energieunternehmen hat im zurückliegenden Betrachtungszeitraum einen Umsatz von

7,35 Mrd. Euro (2023: 9,15 Mrd. Euro) erzielt. Das Ergebnis vor Steuern und

Zinsen (EBIT) beläuft sich auf 389 Mio. Euro (Vorjahr: 598 Mio. Euro). Das

Eigenkapital des Gesamtkonzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 179 Mio. Euro auf

nunmehr 1,2 Mrd. Euro gestiegen - das entspricht einer Zunahme von mehr als 17

Prozent.







stark von volatilen Preisentwicklungen am Energiemarkt, beeinflusst. Während die

Handelserlöse im Strom- und Gasbereich vor allem preisbedingt sanken, konnte der

Absatz an Kund:innen gesteigert werden. Die Ergebnisse liegen damit zwar wie

erwartet unter dem Niveau des Vorjahres, aber über den Ergebnissen der

vorangegangenen Jahre.



"enercity blickt erneut auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Das Marktumfeld hat

im vergangenen Jahr enorm an Dynamik gewonnen - und trotzdem haben wir uns gut

behauptet. Mit dem Geschäftsjahr 2024 bleibt enercity auf seinem nachhaltigen

Wachstumspfad. Während das Jahr 2023 noch von außergewöhnlichen Sondereffekten

geprägt war, beruht das Ergebnis aus 2024 auf mehreren starken Säulen und setzt

damit den positiven Trend der 2020er Jahre fort", sagt Aurélie Alemany,

Vorstandsvorsitzende der enercity AG.



Investitionen weiter hoch: Fokus auf Energie- und Wärmewende



Die Gesamtinvestitionen im Jahr 2024 liegen mit 659,3 Mio. Euro weiterhin auf

einem hohen Niveau. Zugute kommen diese dem stetigen Aus- und Zubau erneuerbarer

Wärme- und Stromerzeugungsanlagen, der dafür notwendigen Infrastruktur sowie

energiewirtschaftlichen Beteiligungen und Zukäufen. "Den Anteil von erneuerbarer

Energie an unserer Stromerzeugung haben wir auf fast 60 Prozent gesteigert - und

in der Wärmeerzeugung auf sehr gute 27 Prozent. Insgesamt haben wir in allen

Geschäftsbereichen viel bewegt", so Alemany.



Allein für den Ausbau von Windenergie und Freiflächenphotovoltaik hat enercity

2024 etwa 177 Mio. Euro investiert. Insgesamt hat das Unternehmen rund 100 Seite 2 ► Seite 1 von 2





