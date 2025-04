Deutliche Kursaufschläge nach US-Zollpaket

NEW YORK (dpa-AFX) - Das weitreichende US-Zollpaket hat die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag deutlich beflügelt. Die Erwartung eines Handelskriegs und einer wirtschaftlichen Abschwächung hat die Nachfrage nach als sicher empfundenen Anleihen gestützt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 1,07 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Titel fiel auf 4,06 Prozent.

US-Präsident Donald Trump sagt mit einem gewaltigen Zollpaket allen Handelspartnern den Kampf an. Seine Regierung führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe ein. Für viele Staaten sollen je nach Handelsdefizit deutlich höhere Strafabgaben greifen. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen.