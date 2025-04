Mexiko sucht nach Zollerleichterungen für Autobauer

"Das erste, was deutsche Unternehmen tun sollten, und sie sind dazu bereit, ist, dass sie alle über USMCA exportieren", sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz. Das Abkommen hatte Importe von Zöllen befreit, wenn der Wertschöpfungsanteil in Nordamerika bei mindestens 75 Prozent liegt. Trump verhängte aber trotzdem Zölle von 25 Prozent auf Autoimporte, für Autoteile gilt unter USMCA zunächst eine Sonderregelung.

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Angesichts des Zollstreits mit den USA sucht Mexiko nach Wegen, um die Folgen für deutsche Autobauer in dem lateinamerikanischen Land zu minimieren. Laut Präsidentin Claudia Sheinbaum sind Volkswagen , BMW und Mercedes-Benz bereit, ihre Produktion anzupassen, um die Ursprungsregeln des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA einzuhalten. Mexiko wolle mit Washington weiter über eine Präferenzbehandlung für Autoimporte im Rahmen des Abkommens verhandeln.

Beim USMCA handelt es sich um ein Freihandelsabkommen, das die USA, Mexiko und Kanada während Trumps erster Amtszeit (2017 bis 2021) unterzeichnet hatten. Die USA sind der wichtigste Auslandsmarkt für die in Mexiko ansässigen Automobilhersteller.

Neueste US-Zölle treffen Mexiko nicht



Von der jüngsten Zollrunde, die US-Präsident Donald Trump ankündigte, bleibt Mexiko zwar verschont. Allerdings hatte Trump bereits zuvor die Regeln für Einfuhren aus Mexiko und Kanada teilweise verschärft. Er begründete dies damit, dass beide Länder nicht genug gegen den Drogenhandel und die irreguläre Migration unternehmen.

Auf Waren, die nicht unter USMCA fallen, werden nun Zölle von 25 Prozent erhoben. Diese machen etwa die Hälfte aller Ausfuhren aus Mexiko in die USA aus. Mexiko ist auch von den zuvor von Trump angekündigten Zöllen auf Stahl und Aluminium betroffen. Dort wie auch bei den Zöllen auf Autoimporte strebe die mexikanische Regierung weiterhin eine Verhandlungslösung an, sagte Sheinbaum. Nächste Woche werde Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard für weitere Gespräche in die USA reisen./aso/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 71,58 auf Tradegate (03. April 2025, 19:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,37 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,63 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 102,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +12,91 %/+54,97 % bedeutet.