Neue Geschäftsführung bei Islamic Relief Deutschland/ Hilfsorganisation freut sich, Michael Pfaff als neuen Geschäftsführer willkommen zu heißen (FOTO)

Köln (ots) - Ab 1. April 2025 hat Michael Pfaff die Leitung der Organisation

übernommen und wird Islamic Relief Deutschland mit seiner Expertise und seinem

strategischen Weitblick durch die nächste Entwicklungsphase begleiten.



Erfahrung und Engagement





Pfaff studierte Kulturanthropologie mit dem Schwerpunkt Muslimische Kulturen,

Öffentliches Recht und Internationale Beziehungen an der Universität Göttingen.

Nach einem Zweitstudium der Betriebswirtschaft an der Dualen Hochschule

Ravensburg arbeitete er rund 15 Jahre auf internationalem Parkett im Management

touristischer Unternehmen. Zurück in Deutschland übernahm er unter anderem die

Geschäftsführung der Tourismus GmbH Bayerische Rhön und die Geschäftsführung des

Bundesverbandes Deutsche Mittelgebirge e.V.



In seinen Tätigkeiten im Tourismus setzte er sich aktiv für die Integration

nachhaltiger Konzepte und die Beachtung von Standards des sozialverträglichen

Reisens ein.



Ab 2021 war er in unterschiedlichen Funktionen für den größten unabhängigen

Wohlfahrtsverband in muslimischer Trägerschaft in Deutschland, den Sozialdienst

muslimischer Frauen e.V. (SmF-Bundesverband), tätig.



Im Rahmen seines zivilgesellschaftlichen Engagements setzte er sich unter

anderem als Mitbegründer der Initiative "Muslime gegen Terror" gegen Extremismus

ein und war im Haus der Religionen in Hannover sowie in Projekten wie der

"Christlich-Islamischen Friedensarbeit-CIF" (gemeinsam mit Pax Christi und AGDF)

im interreligiösen Dialog aktiv. Von 2006 bis 2015 war er Vorsitzender der

Deutschen Muslim Liga e.V., der ältesten muslimischen Organisation der

Bundesrepublik Deutschland (gegründet 1952).



Er ist Co-Autor des Buches "Muslimische Spuren in deutscher Heimat" (2024), das

über das gleichnamige Projekt des SmF berichtet. Das Werk möchte über die

Beschäftigung mit der über 1200-jährigen gemeinsamen Geschichte von Muslimen,

Juden und Christen in Deutschland das Narrativ widerlegen, der Islam sei

"fremd", und einen Beitrag für mehr gesellschaftliches Miteinander leisten.



Mit seiner Erfahrung in der Steuerung von Prozessen, im Teammanagement und in

der Entwicklung nachhaltiger Konzepte wird er maßgeblich dazu beitragen, die

Organisation weiterzuentwickeln. Seine eingehende Auseinandersetzung mit

gesellschaftlichen und wohltätigen Fragestellungen sowie sein interdisziplinäres

Wissen machen ihn zu einer großen Bereicherung für Islamic Relief Deutschland.



"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Möglichkeit, Islamic Relief

Deutschland in das dritte Jahrzehnt ihres Bestehens zu führen. Mit meiner

Erfahrung und Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrtsarbeit möchte

ich gemeinsam mit dem Team dazu beitragen, auf den Erfolgen der Vergangenheit

aufzubauen", sagt Michael Pfaff zu seiner neuen Aufgabe.



