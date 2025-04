Danke Donald! Einblicke in Trump-Absurdistan!

Wenn es nicht so folgenschwer wäre, wäre es wirklich lustig - wie einige Einblicke in Trump-Absurdistan zeigen! Nicht nur dass eine Pinguin-Insel bezollt wird - auch die Berechnung der Zölle ist methodisch vollkommen erratisch. So wird etwa Marinique anders bezollt als Frankreich - obwohl die Insel zu Frankreich gehört. Vermutlich hat die Trump-Administration mit Elon Musks KI Grok erst einmal alle Länder der Welt eruiert, um dann ebenfalls mit dieser KI ein reichlich absurdes Ergebnis zu ermitteln - das offenkundig kein Fachkundiger noch einmal geprüft hat, weil diese Zölle mit so heißer Nadel gestrickt wurden. Leidtragende sind vor allem amerikanische Firmen und Konsumenten - und natürlich die "Restwelt". Trump will mit einer Art Schock-Therapie die Realität in die Knie zwingen. US-Aktienmärkte und auch der Dollar aber sind im Sinkflug - das ist ein Aufstand der Realität gegen den Ideologen! Danke Donald!

