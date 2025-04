VIVATECH 2025 ERFORSCHT DIE NEUEN GRENZEN DER INNOVATION

PARIS, 3. April 2025 /PRNewswire/ -- Vom 11. bis 14. Juni 2025 in Paris Porte de Versailles findet die 9. Ausgabe der VivaTech statt, Europas größter Startup- und Tech-Veranstaltung.

Mit über 4.000 Partnern und 300 globalen Innovationen wird VivaTech Vordenker, Unternehmer, Investoren und wichtige Branchenakteure zusammenbringen, um neue technologische Grenzen und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Geopolitik und Gesellschaft zu erkunden.

Technologie : Mit Themen wie KI, Quantencomputing, Blockchain und anderen bahnbrechenden Technologien sowie einem neuen Preis für Innovation und über 14.000 Start-ups und Tech-Champions bietet die VivaTech einen umfassenden Überblick über die Zukunft der Technologie.

DIE WICHTIGSTEN THEMEN DER 9. AUSGABE DER VIVATECH

Die KI-Revolution in Aktion

Laut dem VivaTech-Barometer planen 85 % der Unternehmen, ihre Investitionen in KI im kommenden Jahr zu erhöhen. VivaTech wird Fortschritte in der Robotik, im Kampf gegen Fehlinformationen und im Umweltschutz präsentieren, mit Start-ups wie Unitree (China), Trusting Pixels (Kanada), Ocean Eyes (Japan).

Kreativwirtschaft: Technologie erfindet Kunst und Unterhaltung neu

Musik, Film, Mode, Design und Gaming treten in eine neue Ära ein, in der technologische Innovationen die Schaffung, den Vertrieb und das Verbrauchererlebnis neu definieren. VivaTech wird die Kreativwirtschaft mit großen Erlebnissen ehren: das Runway's AI Festival und eine einzigartige immersive Show in Zusammenarbeit mit LiveNation.

Tech Cares: Technik im Dienste des Wohlbefindens

Von künstlicher Intelligenz für die psychische Gesundheit (Emobot) bis hin zu innovativen Algorithmen, die die Entdeckung von Medikamenten beschleunigen (Aqemia), wird VivaTech Innovationen vorstellen, die Gesundheit und Wohlbefinden verändern.

ERSTE HAUPTREDNER ANGEKÜNDIGT

Joe TSAI, Alibaba Group, Vanessa WYCHE, NASA, Alain ASPECT, CNRS / Pasqal, Nobelpreisträger, Zak BROWN, McLaren Racing, Paul HUDSON, Sanofi, Yann LE CUN, META und Arthur MENSCH, Mistral AI.

