Deutsche Umwelthilfe fordert von neuer Bundesregierung schnelles Eingreifen gegen Preisdumping durch Supermärkte

Berlin (ots) -



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schlägt Alarm: Jede dritte Hähnchenfleischprobe

aus dem Billigsegment von Kaufland ist mit Erregern belastet, die gegen die für

Menschen wichtigsten Reserveantibiotika resistent sind. Das ergaben Labortests

an 30 Proben aus der Haltungsform 2, die im Auftrag von RTL durchgeführt wurden.





Die DUH sieht im zunehmenden Preisdruck von Supermarktkonzernen in derLebensmittelkette eine Mitverantwortung: Lieferanten würden mit dem massivenEinsatz von Reserveantibiotika versuchen, Hähnchenfleisch in Massen zuNiedrigstpreisen zu produzieren. Doch je mehr Antibiotika bei Tieren eingesetztwerden, desto mehr resistente Krankheitserreger entstehen und verbreiten sichüber das kontaminierte Fleisch bis in die Küchen von Verbraucherinnen undVerbrauchern. Die Umweltorganisation fordert daher von der neuenBundesregierung, den Preisdruck in der Lebensmittelkette zu stoppen und denSchutz von Menschen und Tieren zu priorisieren.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Wir zahlen fürBilligfleisch mit unserer Gesundheit und extremem Tierleid. Mitverantwortlichsind diejenigen, die in der Branche das Sagen haben: Nur vier Discounter undSupermärkte kontrollieren über 85 Prozent des Lebensmittelmarktes inDeutschland. Diese können ihre Lieferanten preislich so unter Druck setzen, dassdiese in großem Stil zu Reserveantibiotika greifen, weil Antibiotikamissbrauchim Stall billiger ist als gesunde tiergerechtere Haltung. Wir fordern Kauflandauf, endlich Verantwortung zu übernehmen und Billig-Hähnchen auszulisten. Dazugehört, dass die Supermarktkette auf die höchsten Tierhaltungsstufen wieBiofleisch umstellt. Es ist zwingend notwendig, dass Lebensmittelmärktelangfristig kostendeckende Preise zahlen, damit Tierwohlställe überhaupt gebautwerden. Die neue Bundesregierung muss den Preisdruck in der Lebensmittelkettestoppen und für Gesundheit und Tierwohl konsequent Priorität einräumen gegenüberden Profitinteressen der Supermärkte."Zudem weist in den Labortests jede zweite Probe Campylobacter-Keime auf, diegesundheitsgefährdend sein können. Pro Jahr erkranken in Deutschland mehr als50.000 Menschen an meldepflichtigen Infektionen durch Campylobacter. Auch hiersieht die DUH dringenden politischen Handlungsbedarf. Denn auch wenn dieBelastungen in Schlachthöfen nachgewiesenermaßen gegen geltendeHygienebestimmungen bei Ekelkeimen verstoßen, gibt es bisher keineVerkaufsverbote oder Sanktionen. Zudem gelten die EU-Grenzwerte aktuell nur fürstaatliche Proben an Schlachthöfen, nicht aber im Supermarkt als letzter Stationvor Zubereitung und Verzehr.Reinhild Benning, DUH-Expertin für Landnutzung und Agrarökologie: "Fleisch mitAntibiotikaresistenzen und Ekelkeimen ist eine echte Gesundheitsgefahr. Wirraten Verbraucherinnen und Verbrauchern, Fleisch aus Billig-Erzeugung zuvermeiden. Das Problem muss jedoch auf politischer Ebene angegangen werden:Andere EU-Staaten greifen längst strenger durch gegen die Missstände, die durchdie Marktmacht von Handel und Industrie ausgelöst werden. In Spanien,Frankreich, Italien und Belgien gibt es bereits Regeln gegen Preisdrückerei inder Lebensmittelkette, die teils aktuell für die ganze EU diskutiert werden undvon der neuen Bundesregierung verbessert und zügig umgesetzt werden müssen."Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mailto:mueller-kraenner@duh.deReinhild Benning, Senior Expert Landwirtschaft und Agrarökologie0151 17918487, mailto:benning@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/6005610OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.