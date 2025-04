Die ersten auf dem Markt erhältlichen Supermicro NVIDIA HGX(TM) B200-Systeme der Branche demonstrieren KI-Leistungsführerschaft bei MLPerf® Inference v5.0-Ergebnissen

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neueste Benchmarks zeigen, dass

Supermicro-Systeme mit dem NVIDIA B200 die vorherige Generation von Systemen mit

der 3-fachen Token-Generierung pro Sekunde übertreffen



Super Micro Computer, Inc. (SMCI) , ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML,

HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, kündigt die branchenführende Leistung bei

mehreren MLPerf Inference v5.0-Benchmarks an, die mit dem NVIDIA HGX(TM) B200

8-GPU erzielt wurde. Die flüssigkeitsgekühlten 4U- und die luftgekühlten

10U-Systeme erzielten in ausgewählten Benchmarks die beste Leistung. Supermicro

hat bei den Benchmarks Llama2-70B und Llama3.1-405B im Vergleich zu H200

8-GPU-Systemen mehr als dreimal so viele Token pro Sekunde (Token/s) generiert.





