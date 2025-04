Bericht über Kooperation mit TSMC treibt Intel hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem stark unter Abwärtsdruck stehenden US-Chipsektor sind die Aktien von Intel am Donnerstag im späten Handel ausgeschert. Die Papiere gewannen 7,5 Prozent auf 23,62 US-Dollar. Sie avancierten damit zum größten Gewinner im Nasdaq 100 . Zwischenzeitlich hatte der Intel-Kurs noch um gut 5 Prozent nachgegeben.

Auslöser der Kurs-Rally war ein Bericht des Branchendienstes "Information", dem zufolge Intel und der taiwanesische Chip-Konzern TSMC eine vorläufige Vereinbarung zur Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens getroffen haben. Die gemeinsam produzierten Halbleiter sollen demnach in Fabriken von Intel gefertigt werden./bek/he