Tata Communications zum zwölften Mal in Folge Leader im Gartner Magic Quadrant

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Tata Communications

(https://www.tatacommunications.com/) , ein führendes globales Unternehmen im

Bereich Kommunikationstechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass es erneut als

Leader im 2025 Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global WAN Services ausgezeichnet

wurde. Dies ist die zwölfte Anerkennung in Folge für Completeness of Vision und

Ability to Execute .



Im vergangenen Jahr hat Tata Communications seine Netzwerkdienste neu definiert

und sich in ein integriertes, dynamisches On-Demand-Netzwerk verwandelt. Die

wichtigsten Fortschritte sind:







sich mit Fragen der proaktiven Netzüberwachung befassen

- Zusätzliche Funktionen der IZO(TM) Multi Cloud Connect-Lösung, die schnelle,

nahtlose und intelligente Konnektivität für zukunftsorientierte globale

Unternehmen bietet

- Ein Network-on-Demand-Service der nächsten Generation, der mehr Flexibilität

bietet, einschließlich Multi-Cloud-Konnektivität und Zero-Bandbreitenoption

für temporäre WAN-Verbindungen

- Satellitendienste zur Überbrückung von Konnektivitätslücken in abgelegen

operierenden Industriezweigen, einschließlich

Schifffahrt

- Einführung des weltweit ersten "Predictable Internet Service" mit einfacher

Verwaltung und garantierter Leistung -IZO(TM) Internet WAN -, der Breitband-,

4G/5G- und Satellitenverbindungen in mehr als 150 Ländern bietet



Genius Wong, Executive Vice President - Core and Next-Gen Connectivity Services

& Chief Technology Officer , sagte: "Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung

von Gartner zum zwölften Mal in Folge zu erhalten, und wir danken unseren Kunden

für ihr ungebrochenes Vertrauen. In der heutigen hypervernetzten Welt sind

Flexibilität, Belastbarkeit und Sicherheit von größter Bedeutung. Bei Tata

Communications engagieren wir uns für die Gestaltung und den Betrieb dieses

Netzwerks der nächsten Generation, indem wir in KI-basierte Fehlerdiagnose und

Lösungen investieren, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse von Fertigung,

Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie anderen

Sektoren zugeschnitten sind. Wir bauen ein innovatives Netzwerkgefüge für eine

stärker vernetzte Zukunft auf. Mit unserer umfangreichen Netzinfrastruktur und

unseren innovativen Diensten bieten wir Unternehmen auf der ganzen Welt

hochmoderne Netzlösungen, die für eine robuste und flexible Konnektivität

ausgelegt sind."



Gartner Haftungsausschluss



