AliveDx kündigt US FDA 510(k)-Antrag für MosaiQ AiPlex® Multiplex-Mikroarray für Bindegewebserkrankungen (CTDplus) an Heute gab AliveDx bekannt, dass es bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine 510(k)-Voranmeldung (Premarket Notification) für den MosaiQ AiPlex ® Connective Tissue Diseases (CTDplus) Microarray eingereicht hat. Das MosaiQ …