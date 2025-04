Mit dem Abschluss des Analyseauftrags für AstraZeneca Canada beschreitet Onco-Innovations-Tochter Inka Health neue Wege in der pharmazeutischen Analytik und ermöglicht Präsentation wichtiger Studien bei der ISPOR 2025

Vancouver, Kanada – 3. April 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Inka Health Corp. („Inka Health“), die vom Unternehmen am bzw. um den 3. Februar 2025 übernommen wurde (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2025), mittlerweile eine von AstraZeneca Canada („AstraZeneca“) in Auftrag gegebene Analysearbeit („AZ-Dienstleistungsvereinbarung“) erfolgreich abgeschlossen hat, welche einen entscheidenden Beitrag zu den laufenden Fortschritten in der Evidenzgenerierung im Pharmasektor leistet.

Im Auftrag von AstraZeneca und gegen eine vertraglich festgelegte Vergütung gemäß der AZ-Dienstleistungsvereinbarung (die am oder um den 19. September 2024 abgeschlossen wurde), zeugt diese Analysearbeit von Inka Healths Fachkompetenz in der Entwicklung präziser Methoden zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von realen Daten für die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Das Projekt war den zentralen analytischen Herausforderungen gewidmet und hat Erkenntnisse gebracht, die weitreichende Auswirkungen auf die regulatorische Evaluierung von Real-World-Evidenz und auf Marktzugangsstrategien haben. Als Ergebnis dieser Arbeit wurden zwei Posterabstracts[i] entwickelt, die auf der ISPOR 2025 in Montréal präsentiert werden sollen und die wichtigsten Erkenntnisse und ihre Auswirkungen auf die Nutzung von Real-World-Evidenz in der pharmazeutischen Forschung vorstellen.

Die erste Studie mit dem Titel „Addressing Bias and Generalizability Challenges in Non-Local Real-World Evidence Through Transportability Analyses“[ii] wurde von Paul Arora und Alind Gupta, den Gründern von Inka Health, zusammen mit AstraZeneca Canada verfasst. In dieser Forschungsarbeit werden innovative Methoden zur Verbesserung der Glaubwürdigkeit und Anwendbarkeit von Real-World-Evidenz (RWE) bei Zulassungs- und Marktzugangsentscheidungen untersucht. Unter RWE versteht man Daten, die nicht im Rahmen kontrollierter klinischer Studien, sondern in der alltäglichen medizinischen Praxis erhoben werden. Sie sind zwar wertvoll, aber mitunter schwer auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anzuwenden. Es wird aufgezeigt, wie fortschrittliche analytische Ansätze, wie etwa die Übertragbarkeitsanalyse, Verzerrungen abschwächen und die Verallgemeinerbarkeit internationaler Daten verbessern können. Damit soll sichergestellt werden, dass Erkenntnisse aus einem Land bzw. einer Umgebung so angepasst werden können, dass sie für ein anderes Land bzw. eine andere Umgebung relevanter sind. Dies kann besonders für Regulierungsbehörden und Pharmaunternehmen, die fundierte Entscheidungen über Behandlungen in unterschiedlichen Gesundheitssystemen treffen müssen, von Bedeutung sein.