NetraMark und Worldwide Clinical Trial melden Vereinbarung, um das Design klinischer Studien mit KI-gestützter Präzision zu transformieren

TORONTO, ON, 3. April 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien mittels KI-gestützter Präzisionsanalytik in der Pharmaindustrie transformiert, gab heute eine globale Vereinbarung mit Worldwide Clinical Trials („Worldwide“), einem globalen Auftragsforschungsinstitut (CRO), bekannt. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft wird ein neues Serviceangebot für weltweite Kunden eingeführt, das auf NetraMarks proprietärer NetraAI-Plattform basiert, die speziell für die intelligente, patientenorientierte Optimierung klinischer Studien entwickelt wurde.