ERBC und Menarini Biotech schließen sich zusammen, um die Entwicklung von Biopharmazeutika von der Forschung bis zur ersten klinischen Prüfung am Menschen zu beschleunigen Strategische Partnerschaft stellt eine schlüsselfertige Lösung für biopharmazeutische Unternehmen dar, die einen integrierten Weg zur Beschleunigung der Entwicklung im Frühstadium suchenFachwissen in nicht-klinischen Studien in Kombination mit …