KuCoin überschreitet die Marke von 40 Millionen registrierten Nutzern und demonstriert damit sein Engagement für Compliance und Innovation

KuCoin wächst nicht nur in Zahlen, sondern baut auch sein Engagement für Compliance und Benutzerschutz weiter aus. Der Austausch hat in regulatorischer Hinsicht erhebliche Fortschritte erzielt, darunter eine entscheidende Einigung mit dem Justizministerium (Department of Justice, DOJ). Diese Vereinbarung markierte ein neues Kapitel für KuCoin, da sie frühere Compliance-Probleme löste und einen klaren Weg für zukünftige Geschäfte vorgab. Darüber hinaus ist der Antrag von KuCoin auf die Lizenz für die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) in Österreich ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens, sich an globale Compliance-Standards zu halten und sicherzustellen, dass es innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen agiert, die für die Bedienung der Märkte in der EU und im EWR unerlässlich sind.

Bewährte und innovative Lösungen als Wachstumsmotor

KuCoin hat kontinuierlich innovative Produkte auf den Markt gebracht, die bei den Nutzern weltweit Anklang finden. Von fortschrittlichen Trading-Lösungen bis hin zu benutzerfreundlichen Plattformen für neue Krypto-Enthusiasten: KuCoin hat den Fokus immer auf die Verbesserung der Benutzererfahrung und die Erweiterung seines Serviceangebots gelegt, was es zu einer der vielseitigsten Plattformen im Krypto-Bereich macht. KuCoin hat vor Kurzem sein brandneues KCS Loyalty Level Program eingeführt, dessen Ziel es ist, den Nutzen bestehender und neuer KCS-Inhaber durch die Einführung eines abgestuften Treuesystems zu erhöhen, das Benutzer auf der Grundlage ihrer KCS-Einlagen belohnt. Krazy Degen, das als umfassende Informationsplattform dient und sich auf die Darstellung und das Monitoring von Multi-Chain-Trend-Token konzentriert, ist ebenfalls eine bahnbrechende Funktion, die die Art und Weise verändern soll, wie Trader Token mit hohem Potenzial in der Anfangsphase direkt aus der Blockchain heraus entdecken und in diese investieren.