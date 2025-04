SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - "Saarbrücker Zeitung" zur künftigen Rolle der Grünen:

"Grüne Politik will und muss in den Alltag der Menschen eingreifen. Sei es, dass die Leute elektrisch fahren, mit Wärmepumpe heizen oder darauf verzichten sollen, allzu gedankenlos zu reden. Eine solche Politik müsste sich besonders erklären und besonders aufpassen, dass alle mitkommen. Das ist der grünen Partei in den Ampel-Jahren nicht gelungen, und hier liegt ihr eigener Anteil an dem Wahldesaster. Sie war zu wenig volksnah und bodenständig, vor allem in ihrer Kommunikation. Doch dass die Zeit der Grünen deshalb vorbei sei, ist rechtes Wunschdenken. Denn die Umweltprobleme der Welt verschwinden nicht durch Fake-News. Genug Menschen wissen das. Also bleiben die Grünen ein Faktor."/yyzz/DP/he