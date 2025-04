Pressestimme 'Nürnberger Nachrichten' zu Trumps Zöllen "Nürnberger Nachrichten" zu Trumps Zöllen: "Der Rest der Weltwirtschaft ist stark genug, um gegenzuhalten. Und abzuwarten, was in den USA passiert. Dort sinkt die Stimmung, die Inflation steigt, Trumps Kurs kann das Land an die Wand fahren, …