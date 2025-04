FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trumps Bruderkrieg:

"Selten standen die Handels- und die Sicherheitspolitik der Weltmacht in so großem Widerspruch zueinander. Besonders offensichtlich wird das an den Zöllen, die Trump gegen die EU, Japan und Südkorea angeordnet hat. Sie zählen zu den engsten Verbündeten der USA, waren bisher die Vorposten amerikanischer Macht gegen Russland und China. (.) Zum Glück spielt die EU wirtschaftlich in einer anderen Liga als militärisch. Wenn Trump den Europäern einen handelspolitischen Bruderkrieg aufzwingt, dann haben auch sie Druckmittel. Es ergeben sich sogar Chancen: nicht nur in der Rüstung, sondern auch wirtschaftlich-technologisch mehr Unabhängigkeit von Amerika zu gewinnen und die eigenen (Handels-)Bündnisse auf der Welt auszubauen."