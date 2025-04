Intendanten-Wahl beim NDR steht an Beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) steht ein Wechsel an der Spitze an. Senderkontrolleure entscheiden in einer Wahl am Freitag (ab 11.45 Uhr) darüber, ob die Medienmanagerin Sandra Harzer-Kux Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders wird. Die …