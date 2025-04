S&P 500: Schlimmster Crash seit Corona-Krise! "eine riesige Verkaufswelle"

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren größten Tagesverlust seit dem Pandemiejahr 2020 erlitten. Der S&P 500 brach um 4,8 Prozent ein – so stark wie zuletzt im Juni 2020 – und vernichtete damit rund 2,5 Billionen US-Dollar an Marktwert.

Auslöser des jüngsten Crashs war die Einführung umfassender Importzölle durch US-Präsident Donald Trump. Er verhängte mit sofortiger Wirkung umfassende Importzölle: 10 Prozent auf alle Einfuhren in die USA, mit zusätzlichen Aufschlägen auf Exporte aus rund 60 Ländern – darunter wichtige Produktionsstandorte wie Vietnam und Indonesien. Die Maßnahme traf vor allem den Einzelhandel und Wachstumswerte. Nike verlor 14 Prozent, Apple 9 Prozent, auch Tesla, Nvidia, Gap, Lululemon und Abercrombie & Fitch mussten zum Teil deutliche Verluste hinnehmen.