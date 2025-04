RBC stuft Safran auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran auf "Outperform" belassen. Mit den neuen US-Zöllen sei die Unsicherheit im Luftfahrt- und Rüstungssektor gestiegen, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Kanada und Mexiko seien davon im Rahmen des Freihandelsabkommens mit den USA nicht betroffen. Zwar fielen wichtige Metallimporte nicht darunter. Doch die meisten Zulieferer sollten in der Lage sein, die zollbedingt höheren Kosten weiterzugeben. Die größere Gefahr sei die allgemeine Unsicherheit für den Sektor. Die europäischen Rüstungsunternehmen sieht Herbert weiter gut positioniert - er verweist explizit auf den Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus sowie den Triebwerksbauer Safran./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 14:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 14:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 234,8EUR auf Lang & Schwarz (04. April 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m