WTI im massiven Sell-Off

Die Organisation erdölexportierender Länder OPEC+ samt ihren Verbündeten hat sich darauf geeinigt, die Ölförderungen im Mai stärker auszuweiten als erwartet. Die Ölpreise gerieten daraufhin deutlich unter Druck, WTI baute seine Verluste um über 6 Prozent auf 66,01 US-Dollar in der Spitze aus. Acht vertretene Länder erklärten in einer Online-Sitzung, dass die Fördermenge im nächsten Monat um 411.000 Barrel pro Tag erhöht werden soll. Die Erhöhung ist Teil eines übergeordneten Plans, der ab April die schrittweise Aufhebung von Förderkürzungen im Volumen von insgesamt 2,2 Millionen Barrel täglich vorsieht.

Technisch bewegt sich der WTI-Future allerdings weiterhin in seiner bekannten Handelsspanne zwischen 56,29 und in der Spitze 80,73 US-Dollar seitwärts. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser Schiebephase dürfte neuerliche Abwärtsimpulse generieren, dann auf 63,61 und womöglich noch 62,46 US-Dollar. Misslingt an dieser Stelle eine nachhaltige Stabilisierung, wären sogar Abschläge auf 57,28 US-Dollar denkbar und würden die Erdölpreise entsprechend belasten. Auf der Oberseite wurden durch den Rückfall vom Donnerstag wieder zahlreiche Hürden aktiviert, wie beispielshalber bei 68,47 und darüber 69,31 US-Dollar sowie 70,44 US-Dollar. Um eine längere Erholungsbewegung in den Bereich um 80,00 US-Dollar zu ermöglichen, bedarf es Notierungen von deutlich über 72,50 US-Dollar.