DAX hat aufgegeben

Durch die von US-Präsident Donald Trump verhängte Zollkeule steigt jetzt unmittelbar die Gefahr einer globalen Rezession, abgesehen von einer sichtlich erhöhten Inflation, die sich bereits nach wenigen Stunden auf erste Produktgruppen niederschlägt. Im Gegensatz zu früheren Wirtschaftskrisen ist diese aber bewusst herbeigeführt worden - da darf man jetzt auf den Ausgang gespannt sein. Wie so häufig haben sich als einzig sichere Häfen in solchen Phasen Gold und Anleihen erwiesen.

Unterdessen nährt sich der deutsche Leitindex DAX mit großen Schritten der Zielmarke von 21.512 Punkten an, wo nach Vorstellung der Short-Idee auf das heimische Leitbarometer erste Gewinnmitnahmen realisiert werden können. Eine überschießende Verkaufswelle könnte sogar noch auf 21.384 Punkte abwärts reichen, ehe eine technische Gegenreaktion auf der Oberseite beginnt. In einer derartigen Phase mag man an ein positives Szenario nicht so richtig glauben, dieses dürfte aber auch erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends sowie der Kursmarke von mindestens 22.875 Punkten starten. Nur in diesem Fall würde ein Test der Rekordstände bei 23.476 Punkten wahrscheinlich werden.