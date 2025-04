Apple im freien Fall

Einer ganz frischen Schätzung zufolge könnte Apple mit jährlichen Zusatzkosten (Zollkosten) von geschätzt 33,4 Milliarden Dollar belastet werden, was einen erheblichen Teil der Gewinne darstellt, falls das Unternehmen seine Produkte nicht in einem erheblichen Umfang für Verbraucher verteuert. Damit zeigen sich die ersten Auswirkungen in Hinblick auf einen Anstieg der Inflation, die allerdings übergeordnet auf alle Sektoren entfallen dürfte - mal mehr, mal weniger. Übrigens, der Apple-Konzern hat binnen weniger Stunden um über 300 Mrd. Dollar an Wert verloren.

Nach der letzten charttechnischen Besprechung zu Apple vom 14. März 2025 wurde auf einen Kurssturz des Wertpapiers auf 205,39 US-Dollar hingewiesen, dieses Ziel konnte am Donnerstag sehr dynamisch abgearbeitet werden. Die Verluste könnten aber noch ein Stück weiterlaufen, die nächsten Ziele lassen sich nun um 198,23 US-Dollar für das Apple-Papier bestimmen. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 195,10 US-Dollar heranreichen, ehe eine technische Gegenbewegung zur Oberseite startet. Daher sollten investierte Anleger ihre Gewinne enger absichern oder sogar einen Teil realisieren. Ein positives Szenario für die Apple-Aktie ergibt sich nach aktueller Auswertung erst oberhalb von 226,00 US-Dollar, sodass ein neuerlicher Test der Widerstandszone von 237,23 US-Dollar vonstattengehen könnte.