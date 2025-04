DAX versucht die Stabilisierung – Nicht nur Trump ist schuld am Stimmungswandel

Denn das, was aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin nach außen dringt, hört sich nicht mehr nach der strikt auf Wachstum ausgerichteten Regierung an, wie sie sich Anleger noch vor ein paar Wochen ausmalten. Auch besteht immer noch das Risiko, dass das Zusammengehen von CDU/CSU und SPD scheitert und dass dann die Handlungsfähigkeit ganz fehlt, die jetzt so dringend benötigt wird. Über beidem senken Anleger in Frankfurt in diesen Tagen den Daumen.

Klar ist aber auch, dass der einst verheißungsvolle Trump-Trade mittlerweile zu einem Verlustgeschäft für Anleger geworden ist. Seit Trump 2.0 und „America First“ führt die Wall Street die Liste der Aktienmärkte mit den größten Verlusten seit Jahresbeginn an, S&P 500 und Nasdaq 100 verlieren 10 bzw. 14 Prozent. Die Börsen derjenigen Länder, die der US-Präsident am stärksten bestrafen will, liegen dagegen im Plus (Euro Stoxx 50 +2,4 %, DAX +8,5 %, Hang Seng +15 %).