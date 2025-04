Geekplus wird zum vierten Mal zum Top-50-Robotikunternehmen der Welt ernannt und festigt damit seine Führungsrolle in der Lagerrobotertechnik

Atlanta (ots/PRNewswire) - Geekplus, der weltweit führende Anbieter von

Lagerrobotern, gibt stolz seine vierte Auszeichnung bei den prestigeträchtigen

RBR50 Innovation Awards 2025 der Robotics Business Review (RBR) bekannt und

steht damit neben globalen Tech-Giganten wie ABB und Nvidia an der Spitze der

Innovation.



Die RBR50-Innovationspreise gelten als die "Oscars" der Robotikbranche und

zeichnen die 50 bahnbrechendsten Unternehmen weltweit aus, die sich durch

technologische Fortschritte, wirtschaftlichen Einfluss und Branchenführerschaft

auszeichnen.





SkyCube verschiebt die Grenzen der Lagereffizienz



Die preisgekrönte SkyCube Pallet-to-Person-Lösung von Geekplus hat die

Lagerautomatisierung mit ihrem bahnbrechenden "innovativen integrierten

Palettenlager- und Kommissionierbetrieb" neu definiert, was zu einer 5- bis

8-fachen Erhöhung der Lagerdichte und einer 300%igen Steigerung der

Kommissioniereffizienz führt.



Weltweit führende Unternehmen wie Geely Auto und Ship8 haben sich bereits für

die SkyCube-Lösung entschieden und damit bewiesen, dass sie in der Lage ist, die

Lagerhaltung in großem Maßstab zu verändern.



Mit der Multi-Roboter-Koordinierungstechnologie in großem Maßstab Barrieren

überwinden



SkyCube ist ein Beweis für die Innovationskraft und technologische

Vorreiterrolle von Geekplus. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen

Robotikprodukte und Softwaretechnologie. Mit seiner firmeneigenen

RMS-Technologie, die die Koordination mehrerer Roboter in großem Maßstab

ermöglicht, kann es über 5.000 Roboter in einer einzigen Anlage verwalten und

10.000 Aufgaben pro Sekunde bearbeiten, was einen neuen Maßstab für

Logistikabläufe mit hohem Volumen setzt. Dieser Durchbruch gewährleistet nicht

nur den reibungslosen Betrieb von SkyCube, sondern lässt sich auch nahtlos in

die Kernlösungen von Geekplus integrieren.



Diese innovative Technologie hat eine kritische Herausforderung bei der

Omnichannel-Lagerhaltung gelöst: die Abwicklung komplexer B2B- und

B2C-Bestellungen bei gleichzeitiger Verwaltung verschiedener Bestandsarten. Für

einen globalen FMCG-Giganten hat es die Kommissioniereffizienz verdoppelt und

die Arbeitskosten um 65 % gesenkt, wodurch ein erheblicher Mehrwert erzielt und

ein neuer Maßstab für intelligente Lagerhaltung gesetzt wurde.



Ein weltweit führender Anbieter von Lagerrobotern



Als One-Stop-Partner für Lagerroboter bietet Geekplus ein komplettes Angebot an

Roboterlösungen, von der Kommissionierung und Sortierung bis hin zum

Materialtransport und intelligenten Gabelstaplern, die den unterschiedlichsten

Anforderungen an die Lagerautomatisierung gerecht werden. Alle Robotermodelle

sind in ein einziges System integriert, sodass Geekplus eine nahtlose

Koordination ermöglicht und Unternehmen ihre Abläufe effizient skalieren können.



Informationen zu Geekplus



Geekplus ist ein weltweit führender Anbieter von mobilen Robotertechnologien.

Wir entwickeln innovative Robotiklösungen für die Auftragsabwicklung. Mehr als

770 weltweit führende Unternehmen der Branche nutzen unsere Lösungen, um eine

flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lager und Supply

Chain Management zu realisieren.



https://www.geekplus.com/



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2657435/Geekplus_win_RBR50.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2621579/5251046/Geekplus_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/geekplus-wird-zu

m-vierten-mal-zum-top-50-robotikunternehmen-der-welt-ernannt-und-festigt-damit-s

eine-fuhrungsrolle-in-der-lagerrobotertechnik-302420603.html



Pressekontakt:



Marie Peterson,

Marie.peterson@geekplus.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133638/6005669

OTS: Geek+