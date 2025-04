Intel-Aktie legt nach Joint-Venture-Gerüchten mit TSMC zu!

Die Anleger reagierten prompt. Im nachbörslichen US-Handel legten die Intel-Aktien um satte 7,5 Prozent auf 23,62 US-Dollar zu. Damit avancierte das Papier zum größten Gewinner im Nasdaq 100. Noch im regulären Handel hatte der Kurs über weite Strecken im Minus notiert, zeitweise sogar rund 5 Prozent verloren. Der plötzliche Richtungswechsel wurde durch einen exklusiven Bericht des Branchendienstes The Information ausgelöst, der erstmals Details zur geplanten Kooperation veröffentlichte.

Die Details: TSMC bringt Know-how, Intel bleibt Mehrheitsinhaber

Dem Bericht zufolge plant TSMC, sich mit einem Anteil von 20 Prozent an dem neuen Joint Venture zu beteiligen. Im Gegenzug soll der taiwanesische Weltmarktführer in der Auftragsfertigung von Halbleitern wertvolle Expertise und Trainingskapazitäten einbringen. Die Mehrheit an dem neuen Unternehmen würde bei Intel und weiteren, bislang nicht namentlich genannten US-Halbleiterfirmen liegen.

Laut The Information steht eine endgültige Vereinbarung zwar noch aus, innerhalb des Intel-Managements gibt es offenbar auch kritische Stimmen zur geplanten Struktur. Dennoch gilt das Vorhaben als strategisch richtungsweisend – sowohl für Intel als auch für die gesamte US-Halbleiterindustrie.

Ein Spin-off mit Signalwirkung?

Bereits im März kursierten Spekulationen über ein mögliches Spin-off der Intel-Foundrysparte. Die Investmentbank Baird hatte berichtet, man höre aus Asien von entsprechenden Gesprächen, bei denen auch TSMC eine zentrale Rolle spiele. Analyst Tristan Gerra von Baird kommentierte: "Auch wenn es keine offizielle Bestätigung gibt und eine Umsetzung lange dauern könnte, erscheint dieser Schritt logisch. Er stützt den strategischen Fokus Intels auf seine Kernkompetenz – die Fertigung."

Intel-CEO Pat Gelsinger hatte bereits mehrfach betont, das eigene Foundry-Geschäft solle zu einem starken, eigenständigen Player im globalen Halbleitermarkt ausgebaut werden.

TSMC auf Expansionskurs in den USA

Für TSMC käme das Joint Venture zur rechten Zeit. Der Konzern plant laut früheren Angaben Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in den USA innerhalb der nächsten vier Jahre. Damit will der taiwanesische Branchenriese seine Präsenz auf dem für ihn strategisch wichtigen US-Markt erheblich ausbauen – nicht zuletzt als Reaktion auf geopolitische Spannungen in Asien.

Bereits im März hatte TSMC mehreren großen US-Halbleiterfirmen – darunter Nvidia, AMD und Broadcom – eine Zusammenarbeit in Form eines Joint Ventures angeboten, bei dem TSMC eine Intel-Fabrik operativ übernehmen würde.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion