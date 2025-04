Börsenstart Europa - 04.04. - ATX schwach -2,35 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:49) bei 3.443,46 PKT und fällt um -0,56 %.

Top-Werte: Formycon +2,87 %, PNE +1,63 %, IONOS Group +1,30 %

Flop-Werte: United Internet -4,28 %, Infineon Technologies -3,74 %, AIXTRON -3,38 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 5.030,30 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: L'Oreal +4,61 %, Air Liquide +2,55 %, DANONE +2,52 %

Flop-Werte: UniCredit -6,31 %, BBVA -6,06 %, Nordea Bank Abp -5,44 %

Der ATX steht bei 3.884,96 PKT und verliert bisher -2,35 %.

Top-Werte: Telekom Austria 0,00 %, Immofinanz -0,52 %, DO & CO -0,64 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -10,37 %, BAWAG Group -5,06 %, voestalpine -5,05 %

Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.064,46 PKT und fällt um -1,34 %.

Top-Werte: Givaudan +3,01 %, Swisscom +1,84 %, Sonova Holding +1,62 %

Flop-Werte: UBS Group -3,10 %, Swiss Re -1,97 %, Alcon -1,94 %

Der CAC 40 steht bei 7.498,49 PKT und verliert bisher -1,20 %.

Top-Werte: L'Oreal +4,61 %, Air Liquide +2,55 %, DANONE +2,52 %

Flop-Werte: Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -4,51 %, Societe Generale -4,16 %, BNP Paribas (A) -3,98 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:28) bei 2.356,28 PKT und fällt um -0,80 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,56 %, Telia Company +0,30 %, Tele2 (B) +0,02 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -5,79 %, Nordea Bank Abp -5,44 %, Swedbank Shs(A) -5,21 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 4.020,00 PKT und steigt um +1,52 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,32 %, Coca-Cola HBC -0,19 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,81 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,72 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -3,25 %