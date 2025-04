BP-Verwaltungsratschef Lund kündigt Rücktritt an

Den "Friedenskurs der USA" kann man genauso ernst nehmen, wie den sonstigen Unsinn, der aus dem Weißen Haus kommt.Die Sache könnte auch so ausgehen: Trump macht einen Deal mit Putin: Du bekommst Europa, dafür bleibst Du neutral, wenn die Chinesen Taiwan besetzen. Aber auch wenn man das für Verschwörungstheroie hält: Fakt ist, dass Putin weiter seine ganze Wirtschaft auf Kriegskurs umbaut. Offensichtlich will er für das nächste Ziel gerüstet sein, wenn er mit der Ukraine fertig ist. Er muss allein schon deshalb weiter Krieg führen, weil er sonst innenpolitisch ein Problem bekommen würde, wenn hunderttausende frustrierte Veteranen nach einem erfolglosen Ukraine-Krieg nach Hause kommen würden.Dem entsprechend sehe ich auch nicht, dass BP sein Russland-Geschäft wieder aufnehmen wird. Im besten Fall kann man noch irgendwelche Assets am Investoren im arabischen Raum verticken.Während BP in Deutschland weiter mit Ladeinfrastruktur für E-Autos wirbt und Offshore-Windkraft...... ist der Kurs klar: weniger grüne Energie, mehr Öl und Gas, nicht zuletzt aufgrund des Drucks von US-Investoren: