Marinomed: Potenzial nach erfolgreicher Restrukturierung

Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die Marinomed Biotech AG aufgenommen und sehen bei einem Kursziel von 42,00 Euro noch deutliches Potenzial für die Aktie. Das Unternehmen habe eine umfassende strategische und finanzielle Transformation durchlaufen und sei im Bereich kortisonhaltiger Nasensprays und bei Augentropfenformulierungen gut positioniert.



Nach Darstellung der Analysten seien Budesolv, ein innovatives Kortikosteroid-Nasenspray, und Tacrosolv, eine Augentropfen-Formulierung für entzündliche Augenerkrankungen, die Schlüsselprodukte. Die Marktzulassung und die Suche nach strategischen Partnern bereite das Unternehmen aktuell vor. Durch strategische Partnerschaften mit Pharmaunternehmen sowie die Solv4U-Initiative, die die Technologie extern nutzbar mache, wolle Marinomed langfristige Einnahmen durch Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen generieren. Die historischen Finanzzahlen seien laut GBC wegen der Restrukturierung und des Verkaufs des Carragelose-Geschäfts nur bedingt vergleichbar. Für 2024 werde ein Gesamtverlust von ca. 15 Mio. Euro erwartet, bedingt durch notwendige Anpassungen von Kreditforderungen. Im Jahr 2025 solle ein Sanierungsgewinn von 19 Mio. Euro die Eigenkapitalstruktur stärken. Dieser resultiere jedoch größtenteils aus nicht cash-wirksamen Zuschreibungen. Der Verlustvortrag werde sich voraussichtlich auf 50 Mio. Euro reduzieren, wodurch in den kommenden Jahren keine wesentliche Steuerlast anfalle. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 42,00 Euro und stufen das Papier in ihrer Ersteinschätzung mit „Kaufen“ ein.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.04.2025, 09:45 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 42,00 Euro