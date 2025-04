Hauck Aufhäuser IB startet Auto1 mit 'Hold' - Ziel 20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Auto1 mit "Hold" und einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der größte europäische Online-Gebrauchtwagenhändler sollte von einer Markterholung profitieren, schrieb Analyst Christian Salis in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Umsätze dürften bis 2027 um jährlich 11 Prozent steigen und die bereinigte operative Ergebnismarge auf 3,1 Prozent, langfristig sogar noch mehr. Nach dem jüngsten Kursanstieg sei die Aktie aber schon anspruchsvoll bewertet./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:04 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 08:06 / MEZ