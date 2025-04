WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe:



Februar 2025 (real, vorläufig):



0,0 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-0,2 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Januar 2025 (real, revidiert):-5,5 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+0,1 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar 2025gegenüber Januar 2025 saison- und kalenderbereinigt unverändert geblieben (0,0%). Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,2 %niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag derAuftragseingang von Dezember 2024 bis Februar 2025 um 1,6 % niedriger als in dendrei Monaten zuvor, ohne Großaufträge stieg er um 0,4 %. Im Januar 2025 sank derAuftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Dezember 2024um 5,5 % (vorläufiger Wert: -7,0 %). Die Abweichung zum vorläufigen Ergebnis istauf Nachmeldungen in den Bereichen Metallerzeugung und -bearbeitung,Maschinenbau und Automobilindustrie zurückzuführen.Innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sind im Februar 2025 in denWirtschaftszweigen sehr unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen. DieRückgänge der Auftragseingänge in den Bereichen Herstellung vonMetallerzeugnissen (saison und kalenderbereinigt -7,4 % zum Vormonat),Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (-5,3 %) und der Pharmaindustrie (-5,9%) beeinflussten das Gesamtergebnis negativ. Positiv auf das Gesamtergebniswirkten sich hingegen die gestiegenen Auftragseingänge im Maschinenbau (+3,4 %),im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, Züge, Militärfahrzeuge; +3,8 %)und in der Automobilindustrie (+0,6 %) aus.Bei den Investitionsgütern stieg der Auftragseingang im Februar 2025 um 1,5 %gegenüber dem Vormonat. Demgegenüber fiel der Auftragseingang sowohl bei denVorleistungsgütern (-1,3 %) als auch bei den Konsumgütern (-5,2 %).Die Auslandsaufträge stiegen um 0,8 %. Dabei gingen die Aufträge aus derEurozone um 3,0 % zurück. Die Aufträge von außerhalb der Eurozone stiegenhingegen um 3,4 %. Die Inlandsaufträge nahmen um 1,2 % ab.Umsatz im Februar 2025 um 0,2 % höher als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imFebruar 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,2 % höher als im Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat Februar 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 2,9 %geringer. Für Januar 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse