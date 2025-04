US-Zölle: Die Anleger fällen ein vernichtendes Urteil

Für den ersten Kursrutsch in diese Richtung, der mehr als -4,8 % ausmachte, brauchte der Index nur 27 Minuten. Die gesamte Strecke von mehr als -6 % war in etwa 2 Stunden erledigt. Dafür hatte der US-Technologieindex bei dem vorherigen Einbruch um mehr als -7,6 % immerhin 4 Handelstage gebraucht. Und angesichts dieser Kurskapriolen war es ganz sicher ein guter Rat, sich mit Aktienkäufen zurückzuhalten, die Investitionsquote zu reduzieren bzw. die Cashquote zu erhöhen (siehe „US-Zölle: Das sollten Sie im aktuellen Umfeld tun“).

Durchschnittlicher Zoll auf US-Importe von ca. 20 %

Der Grund dafür, dass die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt wurden, findet sich in der folgenden Grafik, die Trump auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitete und bei der Verkündung der Zölle auf einer Tafel präsentierte:

Sie zeigt die jeweilige Höhe der reziproken Zölle, die ab dem 9. April auf Importe diverser Länder erhoben werden. So wird die Europäische Union (EU) zum Beispiel von zusätzlichen Zöllen in Höhe von 20 % und China sogar von 34 % betroffen sein. Diese Zölle kommen zu den bereits bestehenden Zöllen hinzu. Für China hatte die USA bereits einen Zusatzzoll (auf die bis dahin bestehenden Zölle) von 20 % in Kraft gesetzt. Mit der neuen Maßnahme kommt China also auf einen zusätzlichen Zoll von insgesamt 54 %.

